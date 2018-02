1933 - Dollfuß führt Österreich aus der Demokratie

Der Ständestaat, den der christlichsoziale Bundeskanzler ab 1933 umgesetzt hat, ist noch heute eine strittige Epoche.

War es Diktatur? War es Faschismus? Jedenfalls war der Ständestaat, für den 1933 die Fundamente gelegt wurden, keine Demokratie. Als diese in Etappen ausgeschaltet wurde, waren die Umstände bedrohlich.

Einerseits war Adolf Hitler seit 30. Jänner 1933 deutscher Reichskanzler. Am 27. Mai verhängte er die Tausend-Mark-Sperre: Jeder Deutsche musste vor jeder Reise nach Österreich 1000 Mark Gebühr entrichten. Diese wirtschaftliche Aggression wurde von Terroranschlägen in Österreich begleitet. Andererseits war in Italien Benito Mussolini als faschistischer Diktator am Zenit seiner Macht und forderte von Österreich für seinen Beistand innenpolitische Konzessionen.