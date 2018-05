1958 - die erste Reise in den Süden

Langsam, aber sicher zieht es die Österreicherinnen und Österreicher nach Italien oder Kroatien. Die ersten Reisen sind spartanisch: Übernachtet wird im Zelt, Restaurantbesuche sind eine Ausnahme. Aber die Freude am Urlaub wächst.

Franz Antels Komödie "Oh … diese Ferien" kommt 1958 ins Kino. In dem Film fährt Familie Petermann zu sechst in den Urlaub nach Italien. Im selben Jahr läuft im Radio ständig der italienische Schlager "Volare" - es ist der Hit des Jahres 1958. Sänger Domenico Modugno tritt damit im März beim Grand Prix Eurovision de la Chanson auf und landet auf Platz drei. Ende der 1950er-Jahre wächst auch bei den Österreichern stetig die Sehnsucht nach dem Süden.