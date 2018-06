1963 - Als Habsburg das Land spaltete

Die Frage, ob Otto Habsburg nach Österreich einreisen darf, brachte die SPÖ-ÖVP-Koalition ins Wanken. Der Widerstand gegen den Sohn des ehemaligen Kaisers war enorm.

Streiks und Proteste sind in Österreich eher selten. Am 2. November 1966 war einer dieser Tage, an dem diese Regel gebrochen wurde. 250.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gingen im ganzen Land auf die Straße. Allerdings nicht um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten, sondern aus Ärger über Otto Habsburg und seine Reise nach Innsbruck. Es war das erste Mal, dass ein Angehöriger des ehemaligen Herrscherhauses nach dem Zweiten Weltkrieg österreichischen Boden betrat.