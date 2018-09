1988 - die Meilensteine eines Jahres

9. März

"Ödipussi" von und mit Loriot (Victor von Bülow) wird als erster Kinospielfilm im geteilten Deutschland in West- und in Ostberlin am selben Tag uraufgeführt.



2. Mai

Der ORF Salzburg beginnt seine tägliche Nachrichtensendung "Salzburg heute". Damit sendet der ORF erstmals aus den Landesstudios Live-Fernsehen.



28. Juni

Das letzte Teilstück der Tauernautobahn von Villach West bis Knoten Villach wird eröffnet. Diese 194 Kilometer lange Nord-Süd-Achse führt von der Stadt Salzburg zur Karawanken-Autobahn.



1. Juli