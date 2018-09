1990 - Udo Proksch: Lebemann, Frauenheld, Mörder

Mit dem Untergang des Schiffs "Lucona" begann der Niedergang des Netzwerks, an dessen Spitze Udo Proksch stand. Der Prozess gegen ihn war einer der spektakulärsten der Zweiten Republik. Der damalige Richter erinnert sich.

Weder Kriminalroman noch Politthriller, sondern schlicht eine Dokumentation. So beschrieb der Journalist Hans Pretterebner sein Buch "Der Fall Lucona". Dabei hatte die Causa Lucona alles, was ein Politthriller so braucht. Mord, Millionenbetrug, politische Verknüpfungen und einen Bösewicht, der es geschickt verstand, sein Umfeld zu manipulieren: Udo Proksch.