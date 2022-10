2.119 Covid-Patienten im Spital und 7.892 Neuinfektionen

7.892 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Österreich registriert worden. Das sind nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zwar deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage von 7.117 Neuinfektionen pro Tag. Vor einer Woche wurden noch 13.048 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, nach 606,8 am Vortag wurde sie heute mit 551,8 pro 100.000 Einwohner angegeben.

SN/APA/AFP/JENS SCHLUETER 7.892 Mal wurde in einem Tag eine Corona-Infektion registriert