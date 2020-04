2.363 Personen aktuell in Österreich an Corona erkrankt

2.363 Menschen in Österreich sind mit Stand Montagfrüh (9.30 Uhr) laut Innenministerium mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Die Anzahl an "aktiv" Erkrankten fiel im 24-Stunden-Vergleich somit um 38 (minus 1,6 Prozent). Bisher gab es in Österreich laut Innenministerium 15.274 positive Testergebnisse (plus 0,3 Prozent) auf das Coronavirus. 12.362 sind nach einer Infektion wieder genesen.

SN/APA/BARBARA GINDL Aktuell werden 579 Personen in Spitälern behandelt