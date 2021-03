2.411 Corona-Neuinfektionen bedeuten stetigen Anstieg

Am Dienstag sind 2.411 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. 1.611 Patienten lagen österreichweit in Spitälern - 89 mehr als am Montag. Innerhalb einer Woche ist ihre Zahl um fast 13 Prozent bzw. 184 Erkrankte gestiegen. Die Steigerung in Intensivstationen lag in diesem Zeitraum bei etwas mehr als 14 Prozent. Am Dienstag benötigten 338 Patienten intensivmedizinische Versorgung, sieben mehr als am Montag und 42 mehr als vergangenen Dienstag.

SN/APA (dpa)/Sebastian Kahnert 1.611 Patienten lagen österreichweit in Spitälern