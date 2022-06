2.461 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist am Sonntag erneut über dem Wert des Vergleichstages der Vorwoche gelegen. Waren am vergangenen Sonntag 1.876 Personen neu mit dem Virus infiziert, so verzeichneten die Behörden heute binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 2.461 positiv getestete Menschen. Der Wert liegt aber unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage (2.664). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 207,7 Fälle auf 100.000 Einwohner.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Mehr als sechs Prozent aller Tests war positiv