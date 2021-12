2.528 Neuinfektionen und 42 weitere Todesopfer

Exakt 666 Tage nach den ersten bestätigten Coronavirus-Fällen in Österreich haben die Ministerien am Dienstag 2.528 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Außerdem gab es 42 weitere Todesopfer. Somit sind in den knapp 22 Monaten Pandemie hierzulande bereits 13.538 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Leicht rückläufig war am Dienstag wieder die Zahl der Infizierten im Krankenhaus. Österreichweit lagen noch 1.705 Covid-19-Patienten in Spitälern.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Vor exakt 666 Tagen gab es die ersten bestätigten Fälle in Österreich