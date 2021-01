2 Eisblöcke gegen Flüchtlingspolitik vor dem Kanzleramt

In einer Protestaktion gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hat die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch am Dienstag zwei 50 Kilogramm schwere Eisblöcke vor dem Bundeskanzleramt aufgestellt. "Die beiden Eisblöcke symbolisieren die eiskalten Schultern, die der Bundeskanzler bislang den Frauen, Männern und Kindern zeigt, die in Europa in nicht winterfesten Elendslagern ausharren müssen", erklärte SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak.

SN/APA/HANS PUNZ SOS-Mitmensch protestiert gegen Flüchtlingspolitik