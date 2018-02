20 Cent für ein Mal Abwiegen

Sie waren einst eine Sensation im städtischen Leben und fristen heute ein eher unscheinbares Dasein: Personenwaagen haben kaum noch eine Funktion, dienen der touristischen Belustigung.

"Gibt's die überhaupt noch? Sind die nicht schon längst aus dem Stadtbild verschwunden?" Kommt die Rede auf Personenwaagen im öffentlichen Raum, erhält man nicht selten Antworten wie diese. Weit gefehlt. Immer noch befinden sich etwa in Wien mehr als 100 Personenwaagen an Straßenbahnhaltestellen, Verkehrsknotenpunkten und in Parks. Das öffentliche Abwiegen in Wien sei eine touristische Belustigung, ein kleines, schrulliges Vergnügen in einer als nicht unschrullig geltenden Stadt, schreibt Fritz Ostermayer in dem eben erschienenen Buch "Wiener Waagen - Von der Poesie des Ablaufdatums" (Sonderzahl Verlag). Grundlage dafür ist die von Rosa Pock veranstaltete Übung "Vage ist die Waage" in der Wiener Schule für Dichtung.