20-jähriger Bahnsurfer in Wien schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag, gegen 1.25 Uhr, in der Station Wien-Praterstern auf das Dach eines Zuges geklettert und mitgefahren sein. In der Station Traisengasse sei der Mann dann offenbar mit der Oberleitung in Berührung gekommen und vom Zug auf die Gleise gefallen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Passanten hätten dem Schwerverletzten von den Gleisen auf den Bahnsteig geholfen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Der 20-Jährige sei ansprechbar gewesen und wurde von mehreren Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. "Durch den Stromschlag hat er schwere Verbrennungen erlitten. Durch den Sturz vom Zug gibt es auch den Verdacht auf innere Verletzungen", sagte Berufsrettungssprecherin Corina Had der APA auf Nachfrage. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hat der 20-Jährige angegeben, dass es sich bei der gefährlichen Aktion um "keine Mutprobe" gehandelt habe - allerdings sei eine GoPro-Kamera gefunden worden.