20-Jähriger nach Bluttat in Wörgl festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Nacht auf Donnerstag in Wörgl (Bezirk Kufstein), bei der ein 20-jähriger Afghane ums Leben kam, ist ein 20-jähriger Tschetschene festgenommen worden. Über ihn wurde bereits die Untersuchungshaft verhängt, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Montag gegenüber der APA Medienberichte.

SN/APA (ZOOM.TIROL)/ZOOM.TIROL Polizeiauto vor dem Tatort in Wörgl