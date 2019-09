20-Jähriger nach Gartenhacke-Attacken bedingt eingewiesen

Ein 20-Jähriger ist am Montag in St. Pölten bedingt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Betroffene soll im Mai in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten-Land) wahllos ausgesuchte Opfer mit einer Gartenhacke attackiert haben. Die Geschworenen stimmten dafür, dass der Mann im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit gehandelt hat, die Entscheidung ist rechtskräftig.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Geschworene entschieden auf Zurechnungsunfähigkeit