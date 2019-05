20-Jähriger nach tödlicher Messerstecherei vor Gericht

Nach einer tödlichen Messerstecherei unter Jugendlichen Mitte Mai des vergangenen Jahres in Imst hat sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck ein 20-Jähriger wegen Mordes verantworten müssen. Er soll einem 17-jährigen Vorarlberger bei einem Festival ein Messer in die Herzgegend gestochen haben. Der 20-Jährige bekannte sich zum inkriminierten Tötungsvorsatz "nicht schuldig".

SN/APA (Archiv/EXPA)/JOHANN GRODER Der Angeklagte vor Beginn des Prozesses