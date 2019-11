20-Jähriger tot in Wohnung in Kufstein gefunden

Die Rettung hat in der Nacht auf Freitag bei einem Einsatz in einer Wohnung in Kufstein einen Toten aufgefunden. Der 20-jährige Österreicher dürfte laut Obduktionsergebnis an einer Intoxikation gestorben sein, teilte die Polizei mit. Während des Rettungseinsatzes waren noch drei weitere Personen in der Wohnung, wobei einer der 16-jährige Bruder des Toten war.

SN/APA/LUKAS HUTER Wegen Aggressivität der Beteiligten wurde Polizei hinzugezogen