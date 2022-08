Rekordhochwasser in Niederösterreich: "Die Wunden heilten nur langsam"

Niederösterreich wurde 2002 von einem Rekordhochwasser getroffen, das viel Leid brachte und über eine Milliarde Euro Schaden anrichtete. 20 Jahre danach erinnern sich zwei Bürgermeister an ihre wohl schwierigste Zeit im Amt.

Für die, die unmittelbar dabei, vielleicht sogar betroffen waren, sind die Erinnerungen unauslöschlich. Vor exakt 20 Jahren standen große Teile des Landes unter Wasser. Besonders schwer traf es Niederösterreich, wo Bäche zu Flüssen anschwollen, Flüsse zu Strömen wurden und die Donau keinen Platz mehr für noch mehr Wasser hatte. Eine Jahrtausendflut richtete Milliardenschäden an und traumatisierte die Bevölkerung.

Dramatisch war die Situation in Zöbing am Kamp. In die drei Kamp-Stauseen flossen 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zu, weshalb ...