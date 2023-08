20 Monate Haft für Ex-Fußballtrainer wegen Missbrauchs

Ein vom betroffenen Verein mittlerweile entlassener Ex-Fußballtrainer ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen wiederholtem Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu 20 Monaten Haft verurteilt worden. Fünf Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam er unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Der 41-Jährige hatte sich mit einer damals 15 Jahre alten Spielerin dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge zu Sex in seiner Wohnung getroffen.

"Sie haben Ihre Machtstellung ausgenutzt", bescheinigte Richter Stefan Apostol dem ehemaligen Trainer. Der Mann, der zu den gravierendsten Punkten der Anklage nicht geständig war, habe die Hauptbetroffene nach ihrem 14. Geburtstag geküsst und regelmäßig begrapscht, ehe zum Sex kam. Schuldig erkannt wurde der Ex-Trainer auch zu weiteren früheren Spielerinnen - die jeweils 2002 geborenen Sportlerinnen hatten am Donnerstag dem Gericht von übergriffigem Verhalten des Mannes berichtet. Der Mann habe sie beim Massieren der Oberschenkel wiederholt an der Scheide berührt und während des Trainings am Gesäß begrapscht.