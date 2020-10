20 Tage in Quarantäne ist die Sicherheitsvariante

Die Länge der Absonderung der Angehörigen von Coronainfizierten ist auch eine Ressourcenfrage.

20 Tage, das müsse nicht sein. Es handle sich dabei um die "Sicherheitsvariante", heißt es im Gesundheitsministerium. Wie die SN berichteten, wurden in Salzburg die Angehörigen eines mit dem Coronavirus infizierten Mannes 20 Tage in Quarantäne geschickt, obwohl sie einen negativen Coronatest hatten. Der Mann selbst hingegen nur für zehn Tage. Die Begründung: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Familienmitglieder während der Quarantäne bei dem Mann anstecken. Und so gab es für sie zehn weitere Tage Quarantäne.

...