2.000 Jahre alter Kinderschuh bei Hallein entdeckt

Montanarchäologen des Deutschen Bergbau-Museums Bochum haben am Dürrnberg bei Hallein (Salzburg) einen über 2.000 Jahre alten, sehr gut erhaltenen Kinderschuh entdeckt. Am Dürrnberg wurde bereits in der Eisenzeit Steinsalz abgebaut. Das Salz in den alten Bergwerksstollen hat den Lederschuh samt Resten einer Schnürung erhalten, teilte das Museum auf seiner Webseite mit.

BILD: SN/APA/BERGBAU-MUSEUM BOCHUM Kinderschuh belegt die Anwesenheit von Kindern im eisenzeitlichen Bergbau