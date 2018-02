2015 lebten in Österreich 340.840 Menschen mit Krebsdiagnose

Am kommenden Sonntag (4. Februar) wird international der Welt-Krebstag 2018 begangen. Zum Jahresende 2015 lebten laut Statistik Austria 340.840 Personen mit einer Krebsdiagnose in Österreich. Zugleich wurden 39.906 Neuerkrankungen für das Jahr 2015 verzeichnet, berichtete die Statistik in einer Aussendung am Donnerstag.

SN/APA (dpa)/Felix Hörhager Am Sonntag wird der Welt-Krebstag begangen