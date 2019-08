2019 bisher zehn Masernfälle in Niederösterreich

Vor dem Hintergrund eines deutlichen Anstiegs bei Masernfällen weltweit und in Österreich fordert der niederösterreichische Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) weiterhin eine Impfpflicht. Heuer sind bereits zehn Erkrankungen in Niederösterreich registriert worden. Eichtinger pocht darauf, die Impfung gegen Masern verbindlich in den Mutter-Kind-Pass aufzunehmen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Masernimpfung soll verpflichtend werden