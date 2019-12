2019 war drittwärmstes Jahr der 252-jährigen Messgeschichte

Wärmster Juni, zweitwärmster Sommer - auch im bald abgelaufenen Jahr gab es Hitzerekorde. Für Experten ist klar: Diese Phänomene werden nicht verschwinden. Ganz im Gegenteil.

Durchaus möglich, dass viele Österreicher das Wetterjahr 2019 bald vergessen haben. 89.000 Blitzentladungen - deutlich weniger als im Schnitt (163.000). Und auch Stürme fegten nur vereinzelt über das Land. Es gab viel Schnee im Winter, Frost im Mai, Hitze und Trockenheit im Juni sowie enorme Niederschläge im November.

Trotz dieses bunten Mixes reiht sich 2019 nahtlos ein in eine Gruppe von Jahren, die eines sehr deutlich macht: Es wird immer wärmer. Die 14 der 15 wärmsten Jahre wurden ab 1994 registriert. Seit 2014 lagen die Temperaturen stets über dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. Davor: 2012, 2011, 2009, 2008, 2007. Und so weiter.

Die Jahresbilanz 2019 der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik lässt in all ihrem Detailreichtum keinen Platz für Zweifel: Plus 1,6 Grad über dem Schnitt - somit ist 2019 das drittwärmste Jahr in der 252-jährigen Messgeschichte. "Das Phänomen bekommen wir auch nicht weg. Es wird zwar hie und da Ausreißerjahre geben, doch das Niveau bleibt hoch", interpretiert Klimatologe Alexander Orlik die Ergebnisse. "Bemerkenswert ist, dass es mittlerweile jedes Jahr neue Rekorde gibt. Heuer war der Juni mit einer Abweichung von plus 4,7 Grad der wärmste aller Zeiten, der Sommer der zweitwärmste. Das häuft sich." Die Wettersysteme werden träger, Regen oder auch Trockenheit verharren länger an einem Ort. Und in den Sommermonaten sind die Temperaturen in den hochalpinen Regionen bereits um zwei Grad gestiegen: "Das bringt die Gletscher zu schmelzen. Da helfen ihnen dann auch schneereiche Winter nicht", erklärt Orlik.

Was das Jahresmittel betrifft, wurden 2019 drei Stationsrekorde gebrochen - in Eisenstadt, Bad Gleichenberg und Graz-Universität. Am heißesten war es am 1. Juli in Krems mit 38,8 Grad. Sieger in der Kategorie "kältester bewohnter Ort" ist Radstadt mit minus 20,8 Grad, gemessen am 30. Jänner. Absolut kältester bewohnter Ort über das Jahr gesehen ist Obergurgl im Ötztal, wo es auf 1942 Meter durchschnittlich 3,2 Grad hatte. Dennoch: Dieser Wert liegt exakt 1,0 Grad über dem langjährigen Mittel.

Was den Niederschlag betrifft, so gab es - wie auch bereits 2018 - ein massives Süd-Nord-Gefälle. Während in Kärnten, Salzburg und Osttirol teilweise enorme Regen- und Schneemengen niedergingen, litten Oberösterreich und Niederösterreich unter Trockenheit. In Steyr regnete es um 38 Prozent weniger als normal, in Ried im Innkreis um 27 Prozent, in Lunz am See um 25, in Mariazell um 24 und in Kremsmüster um 22 Prozent. Absolut trockenster Ort war heuer Parndorf am Neusiedler See, wo im gesamten Jahr nur 427 Liter pro Quadratmeter registriert wurden. Zum Vergleich: Das Allzeitminus hält Retz (NÖ) mit 249 Litern im Jahr 1978.

Nassester Ort des Landes ist der Loiblpass in Kärnten. Dort fielen heuer 2465 Liter pro Quadratmeter. 2014 waren es sogar 3451 Liter. Mit einer Abweichung von plus 44 Prozent zum langjährigen Mittel erzielte Spittal an der Drau den höchsten Zuwachs, gefolgt von Dellach im Drautal (38 Prozent) und Lienz (32).

Reutte (Tirol) verbesserte mit einer Schneehöhe von 116 Zentimetern seinen Jänner-Rekord aus dem Jahr 1937. In Hochfilzen (Tirol) fielen in 15 Tagen 451 Zentimeter Neuschnee - ein Rekord. Und in St. Jakob im Defereggental wurde im November mit 184 Zentimetern der alte Monats-Bestwert (131 Zentimeter) aus dem Jahr 1990 klar überboten.

Am meisten Sonnenschein bekam Zwerndorf (NÖ) ab: 2257 Stunden. Rekordhalter ist hier die Villacher Alpe mit 2546 Sonnenstunden im Jahr 2003.

Klimatologe Alexander Orlik von der ZAMG resümiert: "2019 waren es nicht die Stürme und Gewitter. Eher waren es Hochwasser, Schneemassen, Lawinen und Vermurungen. Vor allem im November hat das in Salzburg und Osttirol für enorme Probleme gesorgt."

Sollte es bis Jahresende weiterhin überdurchschnittlich warm bleiben, könnte 2019 in der Alltzeitrangliste noch auf Platz zwei der wärmsten Jahre vorrücken.