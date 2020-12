2020 die wenigsten Blitze seit Messungsbeginn registriert

Im Jahr 2020 registrierte das österreichische Blitzmess- und -informationssystem ALDIS 70.536 Blitzeinschläge in Österreich (Wolken-Erde-Blitze). Das ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Blitzmessungen durch ALDIS im Jahr 1992. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen Jahr schlägt in Österreich rund 150.000 Mal ein Blitz ein. Zählt man auch die Blitze innerhalb von Wolken dazu, dann blitzte es laut ALDIS im Jahr 2020 in Österreich 334.389 Mal.

SN/APA (dpa)/Jürgen Veits Heuer wurden 70.536 Blitzeinschläge registriert