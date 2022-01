2021 radelten in Wien so viele Menschen wie noch nie

Die Pandemie motiviert offenbar immer mehr Menschen zum Umstieg aufs Fahrrad. In Wien ist seit 2019 die Zahl der Radlerinnen und Radler um 13 Prozent gestiegen. Im Vorjahr wurde der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2020 noch einmal übertroffen. Konkret wurden 2021 insgesamt 9,3 Millionen Vorbeifahrten an den automatischen Zählstellen registriert, wie Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Mobilitätsagentur Wien am Mittwoch mitteilten.

