21-Jähriger baut bei Driftversuchen am Kahlenberg Unfall

Bei Driftversuchen hat ein 21-Jähriger in der Nacht auf Freitag mit seinem BMW am Wiener Kahlenberg einen kapitalen Unfall gebaut, bei dem sein 19-jähriger Beifahrer schwerer verletzt wurde. Laut Berufsrettung und Polizei waren die jungen Männer gegen 23.00 Uhr im Bereich des Parkplatzes Höhenstraße am Kahlenberg unterwegs. Einen Führerschein hatte der 21-Jährige nicht.

SN/APA (BERUFSRETTUNG WIEN)/UNBEKAN Führerschein hatte der Fahrer auch keinen