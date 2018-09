21-Jähriger befreite Verletzten aus brennendem Autowrack

Ein 21-jähriger Lenker eines Maishäckslers hat am Freitagabend in Laach (Gemeinde Kilb, Bezirk Melk) einen Pkw-Lenker aus einem brennenden Unfallwrack befreit. Der 21-Jährige war dem 59-jährigen Unfallgegner zu Hilfe geeilt, nachdem dieser auf einer kurvenreichen Strecke frontal gegen den Maishäcksler geprallt war. Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Beim Unfall geriet das Auto in Brand