21-jähriger Linzer niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 21-jähriger Linzer ist am Mittwochmittag auf offener Straße in Linz von sechs Männern mit Holzlatten und Steinen niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Das berichtete die Polizei Oberösterreich am Donnerstag. Der junge Mann war zum Zeitpunkt des Überfalls auf der Freistädter Straße in Linz unterwegs, als die Männer auf ihn losgingen.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Sechs Männer gingen mit Holzlatten und Steinen auf den Linzer los