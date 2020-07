22 Coronafälle im Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Zusammenhang mit dem Wiener Neustädter Cluster um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" ist am Donnerstag von neun auf 22 angestiegen. Laut Gesundheitsbehörden sind 270 Personen unter Beobachtung. Beim zweiten niederösterreichischen Corona-Hotspot, einem Schlachthof in Eggenburg (Bezirk Horn), erhöhte sich die Zahl um vier auf 38 Infektionen.

SN/APA/ROBERT JAEGER 270 Personen sind unter Beobachtung