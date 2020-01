Kaum zu glauben, aber es war schon die 22. Opernredoute im ehrwürdigen Hellmer&Fellner-Bau am Grazer Opernring - und am Samstag war es auch die erste Conferenciere, die den Tanz eröffnete: Mimin Maria Happel gab nach der Polonaise die Tanzfläche für die rund 2.500 Gäste in der von zehntausend Blüten geschmückten Oper frei. Zuvor gab es das "Schaulaufen" auf der Feststiege.

