22-Jähriger im Harder Binnenbecken ertrunken

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Vorarlberg bei einem Badeunfall im Harder Binnenbecken ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde um 16.30 Uhr ein Notruf getätigt, wonach eine Person im Wasser untergegangen sei. Der Verunglückte konnte zwar rasch aus einer Wassertiefe von vier bis fünf Meter geborgen und am Ufer reanimiert werden. Auf der Intensivstation des LKH Feldkirch, wohin der 22-Jährige per Hubschrauber gebracht wurde, verstarb er jedoch.

Erhebungen ergaben, dass der junge Mann ein Stand-up-Paddle-Brett ausgeliehen hatte, ohne Schwimmkenntnisse zu besitzen. Als er vom Board stürzte ging er trotz verzweifelter Schwimmversuche unter. Im Rettungseinsatz standen u.a. zwei Boote sowie insgesamt zwei Hubschrauber. Das auch zum Baden benutzte Binnenbecken Hard liegt als abgeschirmte Bucht im Bodensee zwischen den Einmündungen Rhein/Dornbirnerach und der Bregenzerach.