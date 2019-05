22-Jähriger in Wien-Penzing durch Bauchstich schwer verletzt

Zwei unbekannte Täter haben einen 22-jährigen Mann am späten Sonntagabend in einer Parkanlage in der Baumgartenstraße in Wien-Penzing mit einem spitzen Gegenstand einen Bauchstich zugefügt und ihn schwer verletzt. Das berichtete die Polizei am Montag. Am Tatort befand sich der Mann laut dem Notarzt in Lebensgefahr. Beide Täter ergriffen die Flucht, bisher blieb die Fahndung erfolglos.

