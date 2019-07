22-Jähriger starb in Neunkirchen den Drogentod

In einem Mehrparteienhaus in Neunkirchen ist am Mittwochabend ein 22-Jähriger den Drogentod gestorben. Das mündliche Obduktionsergebnis weise auf Suchtmittelmissbrauch hin, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitagnachmittag auf Anfrage. Zudem werde gegen eine Person wegen Unterlassung der Hilfeleistung ermittelt.

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner um einen Österreicher. Der junge Mann stammte aus dem Bezirk Neunkirchen. Laut Habitzl hatten offensichtlich mehrere Personen Suchtmittel konsumiert. Der 22-Jährige dürfte in einer Wohnung gestorben und auf den Gang gelegt worden sein. Ermittlungen dauerten an. Quelle: APA