22-Jähriger starb nach Autounfall im Bezirk St. Pölten-Land

Nach einem Autounfall am frühen Samstagabend in Kollersberg in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) ist der 22-jährige Pkw Lenker gestorben. Der Mann erlag am Sonntag im Landesklinikum Horn seinen schweren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Der Lenker war frontal mit dem Wagen gegen eine Baumgruppe gekracht