Ein Pensionist wertet für sein Buch Tausende Seiten Prozessakten aus dem Jahr 1822 aus.

Er könnte im nahen Meinl am Graben gustieren, im Schwarzen Kameel entspannen oder überhaupt in seinem Haus in Niederösterreich die Pension genießen, aber Ernst Hausner fährt mehrmals pro Woche in sein Büro in der Wiener Innenstadt, um zu arbeiten. Zwischen Frühstück und Abendessen, verspeist er im Laufe des Tages drei Äpfel. "Ich will keinen vollen Magen haben bei der Arbeit", erklärt er.

"Solange das Hirn noch funktioniert werde ich arbeiten"

Generell findet Hausner: "Solange das Hirn ...