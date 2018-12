23-Jährige in Innsbruck getötet - Ehemann geständig

Jener 37-jährige Mann, der unter dem Verdacht steht, in der Nacht auf den Stefanitag seine 23-jährige Ehefrau in Innsbruck getötet zu haben, hat die Tat gegenüber der Polizei gestanden. Auch ein Zeuge sei am Vormittag einvernommen worden, der den 37-Jährigen schwer belastete, sagte Katja Tersch vom Landeskriminalamt gegenüber der APA. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO In dieser Unterkunft geschah das Verbrechen