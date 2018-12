23-Jährige in Innsbruck getötet - Ehemann unter Mordverdacht

In einer Innsbrucker Asylunterkunft ist in der Nacht auf den Stefanitag eine 23-jährige Syrerin getötet worden. Unter Mordverdacht steht ihr 37-jähriger Ehemann. Er soll seiner Frau im Streit schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Die lebensgefährlich Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO In dieser Unterkunft geschah das Verbrechen