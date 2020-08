23-Jähriger bei Messerattacke in NÖ schwer verletzt

Bei einer Messerattacke in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach) ist Dienstagfrüh ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Das Opfer wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, befand sich nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 53-jähriger Deutscher, wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Verwundet worden war im Zuge der Auseinandersetzung auch ein 56-Jähriger.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei nahm einen verdächtigen Deutschen fest