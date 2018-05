23-Jähriger machte Doktor in Technischer Mathematik

Der erst 23 Jahre alte Benjamin Hackl hat an der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität am Mittwoch sein Doktoratsstudium in Technischer Mathematik abgeschlossen. Wie die Universität am Mittwoch mitteilte, ist er damit ihr jüngster Absolvent eines Doktoratsstudiums. Hackl begann mit 15 Jahren parallel zur Schule als außerordentlicher Student.

"Mein Studienbeginn war besonders, weil ich mein Studium parallel zur Schule begonnen habe - was ich aber auch rückblickend sofort wieder tun würde", erklärte der Absolvent. Bereits mit 20 Jahren machte er seinen Master. Seine Dissertation trägt den Titel: "Asymptotic Analysis of Shape Parameters of Trees and Lattice Paths". Seit dem Abschluss des Masterstudiums arbeitet Hackl als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik. Seine Promotion sub auspiciis wird für nächstes Jahr erwartet. (APA)