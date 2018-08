23-jähriger Rumäne starb bei Forstunfall in der Steiermark

Ein Forstunfall in der Steiermark hat einen 23-jährigen Rumänen am Mittwoch das Leben gekostet. Der Mann war am Vormittag gemeinsam mit zwei Kollegen aus Österreich in einem Wald in der Gemeinde Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er von einem Baumstamm am Kopf getroffen. Der Rumäne erlitt tödliche Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Die Männer waren mit Holzarbeiten beschäftigt