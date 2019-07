24-jährige Lenkerin bei Kollision mit Raser verletzt

Eine 24-jährige Autolenkerin ist Samstagabend bei der Kollision zweier Pkw an einer Kreuzung in Salzburg verletzt worden. Einen Bericht von ORF Salzburg, wonach es sich dabei um ein illegales Straßenrennen von drei Autolenkern gehandelt haben soll, konnte Polizeisprecher Hans J. Wolfgruber gegenüber der APA am Sonntag weder dementieren noch bestätigen: "Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen."

SN/fmtpictures