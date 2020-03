24-Jähriger gab in Wien Schüsse ab und zielte auf Polizisten

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Passanten beobachteten, wie der Mann gegen 23.30 Uhr in der Wagramer Straße mit einer Pistole Schüsse in die Luft abgab. Sie machten eine Funkstreife auf den Bewaffneten aufmerksam. Als die Beamten sich dem 24-Jährigen näherten, richtete dieser die Waffe auf die Polizisten und zielte auf deren Beine.

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, brachten die Polizeibeamten den Mann erst nach längerem Zureden dazu, seine Waffe auf den Boden legen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Einige leere Patronenhülsen konnten sichergestellt werden. "Insgesamt hat es sich um eine sehr brenzlige Situation gehandelt", meinte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der APA. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Weshalb er um sich geschossen und die Beamten bedroht hatte, steht vorerst nicht fest - der Mann machte dazu bisher keine Angaben. Quelle: APA