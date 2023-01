24-Jähriger in Wien-Margareten erstochen

In Wien-Margareten ist am Dienstagabend ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Der unbekannte Täter ist flüchtig, teilte die Polizei Mittwochfrüh mit. Eine Fahrzeuglenkerin war auf den reglos auf der Fahrbahn der Reinprechtsdorfer Straße liegenden Mann aufmerksam geworden und verständigte um 22.38 Uhr die Einsatzkräfte. Weitere Zeugen gaben später an, einen Streit zwischen zwei Männern gehört zu haben. Die Polizei bat um Hinweise unter der Nummer 01-31310-33800.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Unbekannter Täter flüchtig