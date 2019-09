24-jähriger Wiener verbreitete via Instagram Kinderpornos

Ein 24 Jahre alter Mann hat via Instagram Kinderpornos verbreitet. Er wurde von der Polizei ausgeforscht und am Dienstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Der Mann war geständig, er befindet sich in Haft, berichtete die Polizei. Der 24-Jährige war der Polizei bereits bekannt. Er soll Kinderpornos sowohl auf Instagram raufgeladen, als auch via privater Nachrichten versendet haben.

