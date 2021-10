25 Grad - Sommertag mitten im Herbst

Ein Sommertag mitten im Herbst: Auf der ZAMG-Station in Reichenau an der Rax in Niederösterreich sind am Mittwoch 25 Grad gemessen worden, wodurch der Tag meteorologisch als Sommertag eingestuft wird. Das ist in der Messreihe seit 1942 der siebenthöchste Wert in einer zweiten Oktoberhälfte. Die höchste Temperatur in einer zweiten Oktoberhälfte waren 26,3 Grad am 24. Oktober 2019. Der Rekord für den gesamten Oktober liegt in Reichenau bei 29,0 Grad am 1. Oktober 1942.

SN/APA/Lehtikuva/HELLE ARENSBAK 90 Messstationen registrierten Werte über 20 Grad