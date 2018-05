25-Jährige entführt und vergewaltigt: Haft und Einweisung

15 Jahre Haft wegen u.a. Entführung und Vergewaltigung plus die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher: So lautete am Montag am Landesgericht Krems das Urteil gegen einen 46-Jährigen, der im Sommer 2017 eine 25-Jährige an einem Badesee im Waldviertel gekidnappt, in eine Holzkiste gesperrt und in sein Haus gebracht hatte, wo die Frau ein stundenlanges Martyrium durchlebte.

SN/APA/HANS PUNZ Prozess gegen 46-Jährigen wegen u.a. Freiheitsentziehung und Vergewaltigung am Montag, 14. Mai 2018, im Landesgericht Krems. SN/APA/HANS PUNZ Prozess gegen 46-Jährigen wegen u.a. Freiheitsentziehung und Vergewaltigung am Montag, 14. Mai 2018, im Landesgericht Krems. SN/APA/HANS PUNZ Prozess gegen 46-Jährigen wegen u.a. Freiheitsentziehung und Vergewaltigung am Montag, 14. Mai 2018, im Landesgericht Krems. SN/APA/HANS PUNZ Verteidiger Peter Schobel.