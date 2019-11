25-Jähriger schoss in Linz irrtümlich Freund an

Ein 25-Jähriger hat am Mittwochabend in Linz irrtümlich seinen 26-jährigen Freund angeschossen. Laut den Angaben des Schützen hatte sich beim Hantieren mit einer Waffe ein Schuss gelöst und den anderen Mann am Oberkörper getroffen, berichtete die Polizei. Der Verletzte wurde ins Kepler Uniklinikum gebracht.

SN/APA (Webpic)/hex Die Polizei leistete Erste Hilfe