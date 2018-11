25-Jähriger wird wegen Tötung der Mutter eingewiesen

Weil er seine Mutter an ihrem 65. Geburtstag unter Einfluss einer psychischen Erkrankung getötet hat, ist ein 25-Jähriger am Montag am Wiener Straflandesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der Angeklagte litt an paranoider Schizophrenie