25 Prozent der erwachsenen Österreicher geimpft

Mit Stand Freitag hat mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten. "Gesamt haben rund 1,93 Millionen Menschen bereits mindestens eine Dosis der Impfung erhalten und rund 763.000 von ihnen bereits eine volle Immunisierung", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Die Corona-Impfung ist der Schlüssel zum Sieg über die Pandemie." Zuletzt wurden durchschnittlich rund 49.000 Corona-Impfungen pro Tag durchgeführt.

Es sei das gemeinsame Ziel der Regierung, so schnell wie möglich, allen die das möchten, eine Impfung anzubieten und sie damit bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, betonten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Mückstein. "Wir rechnen insgesamt damit, dass sich fünf Millionen Menschen in Österreich impfen lassen. Das Ziel, jedem vor dem Sommer eine Impfung anzubieten, ist durch den Impfturbo nicht nur realistisch, sondern wahrscheinlich schneller erreichbar als erwartet. Mit jeder Impfung kommen wir dem Sieg über die Pandemie und der Normalität einen Schritt näher", so Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Aktuell liegt der Schwerpunkt in Österreich bei den über 65-Jährigen. Von ihnen hätten mittlerweile mehr als 60 Prozent mindestens eine Dosis erhalten. Zudem stehen derzeit Personen mit hohen gesundheitlichen Risiken im Fokus der Kampagne.

"Derzeit laufen in den Bundesländern bereits die Vorbereitungen für die Impfung der über 50-Jährigen an. Diese werden zu Beginn der Phase 3 in den kommenden Wochen geimpft", erklärte Mückstein. Der Minister appellierte an die Bevölkerung, das Angebot anzunehmen.